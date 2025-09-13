Bugün hangi maçlar var? 13 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

13 Eylül Cuma akşamı futbolseverleri nefes kesen karşılaşmalar bekliyor. Avrupa kupalarının heyecanı, birbirinden kritik maçlarla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde eleme turları sahne alırken, takımlar sahaya sadece galibiyet için değil, aynı zamanda prestij ve Avrupa arenasında kalıcı olmak için çıkıyor. Bu özel akşamda, kıyasıya mücadeleler, sürpriz sonuçlar ve tarihi anlar futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Gecenin sonunda sevinen de olacak, hayal kırıklığı yaşayan da... Peki, 13 Eylül Cuma günü hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? İşte maç takvimi...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Eylül 2025 Cuma günü futbolseverleri ve spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir maç programı var. Avrupa'nın önde gelen liglerinden, Türkiye Süper Lig'e kadar birçok önemli karşılaşma bugün oynanacak. İşte gün boyunca ekranlara gelecek olan tüm maçlar:

11:50 – MotoGP San Marino GP (S Sport)

14:00 – Darmstadt vs Braunschweig

14:00 – Karlsruhe vs Nürnberg

14:00 – Schalke 04 vs Kiel

14:00 – Dünya Boks Şampiyonası (TRT Spor )

14:30 – Arsenal vs Nottingham Forest

15:00 – Getafe vs Real Oviedo

15:00 – Annecy vs Reims

16:00 – Cagliari vs Parma

16:00 – İstanbulspor vs Ümraniyespor

16:00 – Boluspor vs Manisa FK

16:00 – Dünya Boks Şampiyonası (TRT Spor Yıldız)

16:30 – Freiburg vs Stuttgart

16:30 – Heidenheim vs Borussia Dortmund

16:30 – Mainz vs Leipzig

17:00 – Bournemouth vs Brighton

17:00 – Crystal Palace vs Sunderland

17:00 – Everton vs Aston Villa

17:00 – Fulham vs Leeds United

17:00 – Newcastle vs Wolverhampton

17:00 – Samsunspor vs Antalyaspor

17:00 – Karagümrük vs Kasımpaşa

17:00 – Eyüpspor vs Galatasaray

17:15 – Real Sociedad vs Real Madrid

17:30 – Ajax vs Zwolle

18:00 – Nice vs Nantes

19:00 – Juventus vs Inter

19:00 – Sivasspor vs Sarıyer

19:00 – Çorum FK vs Vanspor

19:30 – Athletic Bilbao vs Alaves

19:30 – Bayern Münih vs Hamburg

19:30 – West Ham vs Tottenham

20:00 – Konyaspor vs Alanyaspor

20:00 – Beşiktaş vs Başakşehir

20:00 – Porto vs Nacional

21:00 – Dünya Boks Şampiyonası (TRT Spor Yıldız)

21:30 – Hannover 96 vs Hertha Berlin

21:45 – Fiorentina vs Napoli

22:00 – Atletico Madrid vs Villarreal

22:00 – Brentford vs Chelsea

22:00 – Feyenoord vs Heerenveen

22:05 – Auxerre vs Monaco

22:30 – Famalicao vs Sporting Lizbon

SÜPER LİG'TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de bugün birbirinden kritik üç karşılaşma oynanacak. Hem zirve mücadelesi hem de orta sıralardaki denge açısından bu maçların sonucu büyük önem taşıyor:

17:00 – Samsunspor vs Antalyaspor

17:00 – Karagümrük vs Kasımpaşa

17:00 – Eyüpspor vs Galatasaray

20:00 – Beşiktaş vs Başakşehir

20:00 – Konyaspor vs Alanyaspor

19:00 – Sivasspor vs Sarıyer (Ziraat Türkiye Kupası ya da hazırlık maçı olabilir)

Galatasaray ve Beşiktaş'ın sahne aldığı bu akşam, Süper Lig için son derece kritik olacak. Özellikle Eyüpspor deplasmanında puan kaybetmek istemeyen Galatasaray, rotasyonlu bir kadroyla sahada olabilir. Beşiktaş ise iç sahada Başakşehir'i ağırlarken mutlak galibiyet hedefinde.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Sporseverlerin merakla sorduğu bir başka soru da "Bugün kimin maçı var?" oluyor. Bugün sahaya çıkacak bazı dikkat çekici takımlar şöyle:

Galatasaray – Eyüpspor karşısında deplasmanda.

Beşiktaş – Başakşehir ile Vodafone Park'ta.

Real Madrid – Real Sociedad deplasmanında kritik bir La Liga sınavı veriyor.

Juventus & Inter – Serie A'da İtalya derbisinde karşı karşıya geliyor.

Chelsea – Brentford deplasmanında prestij savaşı verecek.

Napoli & Fiorentina – İtalya'da haftanın öne çıkan maçlarından biri.

Atletico Madrid vs Villarreal – La Liga'nın üst sıralarını ilgilendiren önemli bir mücadele.

Bayern Münih – Hamburg karşısında 3 puan peşinde.

Ajax, Feyenoord, Sporting Lizbon, Porto gibi Avrupa devleri de bugün sahaya çıkıyor.