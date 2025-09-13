Bugün hangi maçlar var? 13 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
13 Eylül Cuma akşamı futbol sahaları bir kez daha heyecanla doluyor. Avrupa kupalarında kader maçları oynanırken, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde tur mücadelesi veren takımlar sahaya çıkıyor. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir akşam başlıyor! Peki, 13 Eylül'de hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var?
13 Eylül Cuma akşamı futbolseverleri nefes kesen karşılaşmalar bekliyor. Avrupa kupalarının heyecanı, birbirinden kritik maçlarla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde eleme turları sahne alırken, takımlar sahaya sadece galibiyet için değil, aynı zamanda prestij ve Avrupa arenasında kalıcı olmak için çıkıyor. Bu özel akşamda, kıyasıya mücadeleler, sürpriz sonuçlar ve tarihi anlar futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Gecenin sonunda sevinen de olacak, hayal kırıklığı yaşayan da... Peki, 13 Eylül Cuma günü hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? İşte maç takvimi...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13 Eylül 2025 Cuma günü futbolseverleri ve spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir maç programı var. Avrupa'nın önde gelen liglerinden, Türkiye Süper Lig'e kadar birçok önemli karşılaşma bugün oynanacak. İşte gün boyunca ekranlara gelecek olan tüm maçlar:
11:50 – MotoGP San Marino GP (S Sport)
14:00 – Darmstadt vs Braunschweig
14:00 – Karlsruhe vs Nürnberg
14:00 – Schalke 04 vs Kiel
14:00 – Dünya Boks Şampiyonası (TRT Spor )
14:30 – Arsenal vs Nottingham Forest
15:00 – Getafe vs Real Oviedo
15:00 – Annecy vs Reims
16:00 – Cagliari vs Parma
16:00 – İstanbulspor vs Ümraniyespor
16:00 – Boluspor vs Manisa FK
16:00 – Dünya Boks Şampiyonası (TRT Spor Yıldız)
16:30 – Freiburg vs Stuttgart
16:30 – Heidenheim vs Borussia Dortmund
16:30 – Mainz vs Leipzig
17:00 – Bournemouth vs Brighton
17:00 – Crystal Palace vs Sunderland
17:00 – Everton vs Aston Villa
17:00 – Fulham vs Leeds United
17:00 – Newcastle vs Wolverhampton
17:00 – Samsunspor vs Antalyaspor
17:00 – Karagümrük vs Kasımpaşa
17:00 – Eyüpspor vs Galatasaray
17:15 – Real Sociedad vs Real Madrid
17:30 – Ajax vs Zwolle
18:00 – Nice vs Nantes
19:00 – Juventus vs Inter
19:00 – Sivasspor vs Sarıyer
19:00 – Çorum FK vs Vanspor
19:30 – Athletic Bilbao vs Alaves
19:30 – Bayern Münih vs Hamburg
19:30 – West Ham vs Tottenham
20:00 – Konyaspor vs Alanyaspor
20:00 – Beşiktaş vs Başakşehir
20:00 – Porto vs Nacional
21:00 – Dünya Boks Şampiyonası (TRT Spor Yıldız)
21:30 – Hannover 96 vs Hertha Berlin
21:45 – Fiorentina vs Napoli
22:00 – Atletico Madrid vs Villarreal
22:00 – Brentford vs Chelsea
22:00 – Feyenoord vs Heerenveen
22:05 – Auxerre vs Monaco
22:30 – Famalicao vs Sporting Lizbon
SÜPER LİG'TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de bugün birbirinden kritik üç karşılaşma oynanacak. Hem zirve mücadelesi hem de orta sıralardaki denge açısından bu maçların sonucu büyük önem taşıyor:
17:00 – Samsunspor vs Antalyaspor
17:00 – Karagümrük vs Kasımpaşa
17:00 – Eyüpspor vs Galatasaray
20:00 – Beşiktaş vs Başakşehir
20:00 – Konyaspor vs Alanyaspor
19:00 – Sivasspor vs Sarıyer (Ziraat Türkiye Kupası ya da hazırlık maçı olabilir)
Galatasaray ve Beşiktaş'ın sahne aldığı bu akşam, Süper Lig için son derece kritik olacak. Özellikle Eyüpspor deplasmanında puan kaybetmek istemeyen Galatasaray, rotasyonlu bir kadroyla sahada olabilir. Beşiktaş ise iç sahada Başakşehir'i ağırlarken mutlak galibiyet hedefinde.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Sporseverlerin merakla sorduğu bir başka soru da "Bugün kimin maçı var?" oluyor. Bugün sahaya çıkacak bazı dikkat çekici takımlar şöyle:
Galatasaray – Eyüpspor karşısında deplasmanda.
Beşiktaş – Başakşehir ile Vodafone Park'ta.
Real Madrid – Real Sociedad deplasmanında kritik bir La Liga sınavı veriyor.
Juventus & Inter – Serie A'da İtalya derbisinde karşı karşıya geliyor.
Chelsea – Brentford deplasmanında prestij savaşı verecek.
Napoli & Fiorentina – İtalya'da haftanın öne çıkan maçlarından biri.
Atletico Madrid vs Villarreal – La Liga'nın üst sıralarını ilgilendiren önemli bir mücadele.
Bayern Münih – Hamburg karşısında 3 puan peşinde.
Ajax, Feyenoord, Sporting Lizbon, Porto gibi Avrupa devleri de bugün sahaya çıkıyor.