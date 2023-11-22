22 Kasım 2023 Salı günü televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. TV8, Star TV, Kanal D, ATV ve FOX TV'nin yayın akışları araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusu televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İlgili kanalların yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer aldığına dair bilgiler araştırılmakta. Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 kanallarının 22 Kasım 2023 Salı akşamı yayın akışlarına dair detaylar merak ediliyor. TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 22 KASIM: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

Bugün hangi diziler var ve 22 Kasım 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 22 Kasım 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 22 Kasım 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 22 Kasım 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:30 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Şark Bülbülü

23:45 Aile

KANAL D

06:00 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

FOX TV

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:15 Hudutsuz Sevda

02:15 Yabani

04:30 Senden Daha Güzel

06:00 Ruhun Duymaz

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

22:30 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1