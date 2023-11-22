BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 22 KASIM: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
22 Kasım 2023 Salı günü televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. TV8, Star TV, Kanal D, ATV ve FOX TV'nin yayın akışları araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusu televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İlgili kanalların yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer aldığına dair bilgiler araştırılmakta. Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 kanallarının 22 Kasım 2023 Salı akşamı yayın akışlarına dair detaylar merak ediliyor. TV yayın akışı!
Bugün hangi diziler var ve 22 Kasım 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 22 Kasım 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 22 Kasım 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 22 Kasım 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:30 Bu Sabah
- 10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Gerzek Şaban
- 21:45 Şark Bülbülü
- 23:45 Aile
KANAL D
- 06:00 Üç Kız Kardeş
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Dilek Taşı
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 02:45 Aşk ve Umut
- 04:00 Poyraz Karayel
FOX TV
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 23:15 Hudutsuz Sevda
- 02:15 Yabani
- 04:30 Senden Daha Güzel
- 06:00 Ruhun Duymaz
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar
- 22:30 Yerli Dizi Tekrar
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Cennetin Gözyaşları
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:00 Tuzak
TRT 1
- 05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:45 İncir Ağacı
- 06:50 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:50 Diriliş Ertuğrul
- 17:40 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Benim Güzel Ailem
- 00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 03:10 Diriliş Ertuğrul
- 05:20 Lingo
- 06:20 Kapanış