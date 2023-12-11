Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var?

Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Aralık Pazartesi günü televizyonda neler var merak konusu oldu. Arama motorlarında TV yayın akışı sorgulatılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Ne Gemiler Yaktım / Show Tv

Ömer / Star Tv

Safir / ATV

Selahaddin Eyyubi / TRT 1

NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜM NE OLDU?

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, 'kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Nevzat'ın sözleriyle içine kurt düşen Gamze, şüphelere kapılsa da Ömer'i Şule ile birlikte çalışma konusunda desteklemeyi sürdürür. Gamze'nin desteğiyle mahcup hisseden Ömer, son zamanlarda ihtiyaç duyduğu anlayışı ve desteği gösteremediği için ondan özür diler. Hem aile hem de iş sorunlarıyla boğuşan Gamze ise, Tuna'yı ihmal ettiği ve oğluyla arasındaki bağın zayıfladığı gerçeğiyle sert bir şekilde yüzleşir.

Evliliği yüzünden çocuklarıyla arası açılan Reşat, bu kararıyla bir anda yalnızlaştığını hissederken, Reşat ve çocuklardan beklediği sevgi ve kabulü görememek Çiçek'i üzer. Boşanmaya direnen Hakan, türlü yolları denemeyi sürdürür. Eda'da bir tuhaflık olduğunu fark eden Şükran ise, meselenin peşine düşer. Bir ev tutmalarının elzem olduğunu fark eden Gamze, durumu Ömer'le paylaşsa da ekonomik olarak iyi durumda olmayan Ömer, bu fikre sıcak bakmaz. Fakat Çiçek ile soğukkanlı bir şekilde konuşmaları gerektiğinin farkındadır.

SAFİR SON BÖLÜM NE OLDU?

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir. Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır.

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir. Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Vural Bakırcı'nın düşmanı olmanın faturasını ağır bir şekilde ödemeye devam eden Ateş bu defa da peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır. Ancak onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer.