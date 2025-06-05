Bugün borsa açık mı? 5 Haziran arefe günü borsada işlem yapılıyor mu?

Bugün borsa açık mı? 5 Haziran arefe günü borsada işlem yapılıyor mu?
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5 Haziran arefe günü borsa açık mı, yatırımcılar için en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 5 Haziran arefe günü borsa işlemlerini planlayan vatandaşlar, "5 Haziran arefe günü borsa çalışıyor mu?" sorusuna net bir cevap arıyor. Özellikle bayram öncesi son işlem gününün detayları, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.

5 Haziran arefe günü borsa açık mı sorusunun yanıtı, yatırımcıların işlem saatlerini doğru belirlemesi açısından kritik öneme sahip. 5 Haziran arefe günü borsa işlemleri tam gün mü olacak, yoksa yarım gün mü? Bu sorulara dair resmi bilgiler netlik kazandı. Peki, Bugün borsa açık mı? 5 Haziran arefe günü borsa çalışıyor mu? İşte detaylar...

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesinde Borsa İstanbul yatırımcılara yarım gün hizmet verecek. 5 Haziran arefe günü borsa işlemleri sabah saat 09.40'ta başlayacak ve saat 13.00'te sona erecek. Bu zaman aralığında yatırımcılar alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bugün borsa açık mı? 5 Haziran arefe günü borsada işlem yapılıyor mu?

AREFE GÜNÜ BORSADA İŞLEM YAPILIYOR MU?

5 Haziran arefe günü borsa için belirlenen bu yarım gün uygulaması, resmi tatil düzenlemesi kapsamında yürürlüğe girdi. Yani 5 Haziran arefe günü borsa tam gün açık olmayacak, sadece öğleye kadar hizmet verecek. Bu sebeple yatırımcıların sabah saatlerini aktif şekilde değerlendirmesi öneriliyor.

Borsa İstanbul, 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili boyunca kapalı olacak. 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde borsada işlem yapılmayacak. 5 Haziran arefe günü borsa kapanışının ardından işlemler 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı namazı da 6 Haziran 2025 Cuma sabahı kılınacak. Namaz, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra eda ediliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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