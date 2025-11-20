Bu markette para geçmiyor, çöpünü getiren dilediğini alıyor

Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde 'Sıfır Atık Marketi' kuruldu. Cam, metal, plastik ve alüminyum atıklarını buraya getiren vatandaşlar, kilo bazlı puanlama sistemiyle marketten dilediklerince alışveriş yapabiliyor. Canik Sıfır Atık Marketi ile geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımlarını sağladıklarını ve aile ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde sıfır atık konusunda farkındalık oluşturuyor, aile ekonomisine katkı sunuyoruz" dedi.

  • Samsun Canik'te açılan Sıfır Atık Market'te vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri cam, metal, plastik ve alüminyum atıkları kilo bazlı puan sistemiyle temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda ürünleriyle takas edebiliyor.
  • Canik Belediyesi, Sıfır Atık Market'in yanı sıra mahallelerde dolaşacak Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nı da hizmete sunacak ve bu araçla vatandaşlar atıklarını puan karşılığında alışveriş kartına yükleyebilecek.

Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık, geri dönüşüm ve sağlıklı çevre konularında farkındalık oluşturan projelere yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini kaydetti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşı, sıfır atık ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturdukları Namiye Mümin Erol Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyü'nün ardından Canik Sıfır Atık Marketi'ni de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi ile sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalık oluştururken, aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Ailelerin, evlerinde ayrı bir şekilde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketi'nden alışveriş yapabildiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyoruz" ifadelerinde bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nda yakında Canik sokaklarında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

PARA GEÇMİYOR

Canik Sıfır Atık Marketi'nde temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarının yer aldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hayata geçirdiğimiz Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyor, sıfır atık bilincinin daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sürdürülen sıfır atık projeleri, tüm dünya ülkelerinde yaşanılabilir gelecek konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. İlçemizde hizmete sunduğumuz Canik Sıfır Atık Marketimiz bu farkındalığın artmasına vesile olurken, ayrıca ailelerimize, evlerinde ayrı bir şekilde sınıflandırdığı geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabilme imkânı sunuyor. Cam, metal, plastik ve alüminyum atıklar üzerinde kilo bazlı puanlama sistemiyle gerçekleştirilen alışveriş işlemleriyle ailelerimiz, temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarımızdan dilediği ürünleri alabiliyor" diye konuştu.

BAŞKAN SANDIKÇI'DAN BİR MÜJDE DAHA

Aile ekonomisine destek olmayı hedefleyen çalışmalara yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi'nin ardından Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nda ilçede hizmete sunacaklarını belirterek, "Aile ekonomisine katkılar sunacak bir projeyi daha uygulamaya alıyoruz. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla hem doğru atık yönetimi konusunda bilinç oluşturacak, hem de aile ekonomisine destek olacağız. Belirli program dâhiline mahallelerimizde sürekli hareket halinde olacak olan aracımız, vatandaşlarımızdan geri dönüştürülebilir atıkları alarak tasnifleyecek. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızda kayıt işlemlerinin ardından vatandaşlarımıza alışveriş kartı tanımlayacağız. Vatandaşlarımız, geri dönüştürülebilir atıklarla karta puan yüklemesi yapabilecek. Atık türü ve kilo bazlı puan sistemiyle kartına puanları toplayan hemşehrilerimiz, biriktirdikleri puanlar ile Canik Sıfır Atık Marketimizden ve belirli marketlerden alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sıfır atık, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacağımız bu projemizle, aile ekonomisine destek olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
