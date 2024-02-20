Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maç programı! 20 Şubat bugün hangi maçlar var?

20 Şubat 2024 bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarına dair tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde! Peki, 20 Şubat bugün hangi maçlar var? İşte bu akşamki Şampiyonlar Ligi maç programı haberimizde...

BU AKŞAMKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak bu haftaki son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

Bugün:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)