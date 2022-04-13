Bu akşam tv'de neler var? TV yayın akışı: 13 Nisan Çarşamba akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

Bu akşam tv'de neler var, 13 Nisan Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 13 Nisan Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

13 NİSAN YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

02:45 Üç Kuruş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ardan'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Üç Kız Kardeş

02:15 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:15 Yabancı Damat

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:30 Eski Köye Yeni Adet

22:45 Mahkum

01:15 Eski Köye Yeni Adet

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:00 Şevkat Yerimdar

06:00 Zümrüdüanka

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:20 Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kuruluş Osman

00:30 Hakim

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer – Yabancı Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Elimi Bırakma

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-I Kerim'I Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kara Tahta

02:10 Kuşlarla Yolculuk

02:45 Bir İyilik Hikayesi

03:00 Sahur Bereketi

05:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

22:15 Survivor All Star

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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