Bu akşam tv'de neler var? TV yayın akışı: 13 Nisan Çarşamba akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?
- Güncelleme:
13 Nisan Çarşamba TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 13 Nisan Çarşamba akşamı dizileri
Bu akşam tv'de neler var, 13 Nisan Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 13 Nisan Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
02:45 Üç Kuruş
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ardan'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Üç Kız Kardeş
02:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:15 Yabancı Damat
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:30 Eski Köye Yeni Adet
22:45 Mahkum
01:15 Eski Köye Yeni Adet
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:20 Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kuruluş Osman
00:30 Hakim
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer – Yabancı Dizi
06:05 Elimi Bırakma
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-I Kerim'I Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta
02:10 Kuşlarla Yolculuk
02:45 Bir İyilik Hikayesi
03:00 Sahur Bereketi
05:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:15 Survivor All Star
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
22:15 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan