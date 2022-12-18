Bu akşam tv'de neler var? Bugün hangi diziler var? TV yayın akışı: 18 Aralık 2022 Pazar akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV 18 Aralık 2022 Pazar TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda

Bu akşam tv'de neler var, 18 Aralık 2022 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 18 Aralık 2022 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 17Aralık 2022 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 19 EKİM 2022 Cuma tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TV'DE BUGÜN NE VAR?

Show Tv | Güzel Günler | 20:00

Atv | Kim Milyoner Olmak İster | 20:00

Kanal D | Yargı | 20:00

Fox Tv | Tozlu Yaka | 20:0

Star Tv | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 | 20:00

Tv8 | Masterchef Türkiye | 20:00

Trt1 | Kupa töreni | 20:00