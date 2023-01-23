Bu akşam Tv'de ne var? Sorusu merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte Bu akşam Tv'de ne var? Bu akşam hangi diziler var? TV yayın akışı: 23 Ocak 2023 Pazartesi akşamı dizileri!

Bu akşam Tv'de ne var? Sorusu, birçok televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 23 Ocak 2023 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 23 Ocak 2023 PazartesirtesiTV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 23 Ocak 2023 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 23 Ocak 2023 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

Show Tv | Sipahi | 20:00

Star Tv | Ömer | 20:00

Atv | Bir Küçük Gün Işığı | 20:00

Kanal D | Taşıyıcı (Yabancı Sinema) | 20:00

Fox Tv | Yasak Elma | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 19:15

TRT 1 | Alparslan: Büyük Selçuklu | 20:00