BU AKŞAM (25 Kasım Cumartesi) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 25 Kasım ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 25 Kasım 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (25 Kasım) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 25 Kasım 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 25 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 25 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
BU AKŞAM (25 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?
Kanal D'de saat 20.00'de Maymunlar Cehennemi: Savaş,
Show TV'de saat 20.00'de Güldür Güldür Show,
Star TV'de saat 20.00'deSakla Beni,
TRT 1'de saat 20.00'de Gönül Dağı,
TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,
FOX TV'de saat 20.00'de Adım Farah,
ATV'de saat 20.00'de Kardeşlerim ekranlarda seyirciyle buluşacak.
25 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?
06:00 Yabancı Damat
09:00 Konuştukça
11:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Cehennem Melekleri 2
00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş
03:00 Poyraz Karayel
04:30 Müzik Arası
25 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
25 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Sakla Beni
14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:45 Ömer
02:00 Sakla Beni
04:15 Kiralık Aşk
25 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:30 Kod Adı Kırlangıç
11:20 Kendi Düşen Ağlamaz
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkilerini Söyle
04:50 Kod Adı Kırlangıç
06:00 Kapanış
25 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
10:45 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
25 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Yabani
14:30 Hudutsuz Sevda
16:45 Recep İvedik 5
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Şahane Hayatım
05:15 Aşk Yeniden
06:15 Bay Yanlış
25 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:30 Cennetin Gözyaşları