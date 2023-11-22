BU AKŞAM (22 Kasım Çarşamba) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 22 Kasım ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 22 Kasım 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (22 Kasım) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 22 Kasım 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 22 Kasım 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 22 Kasım 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (22 KASIM) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Dilek Taşı,

Show TV'de saat 20.00'de erli Sinema Gerzek Şaban,

Star TV'de saat 20.00'de Yerli Dizi Tekrar,

TRT 1'de saat 20.00'de Benim Güzel Ailem,

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Şahane Hayatım,

ATV'de saat 20.00'de Kuruluş Osman ekranlarda seyirciyle buluşacak.

22 KASIM 2023 KANAL D HANGİ DİZİLER VAR?

06:00 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

22 KASIM 2023 SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Gerzek Şaban

21:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

22 KASIM 2023 STAR TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

22:30 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

22 KASIM 2023 TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR?

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:45 İncir Ağacı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:10 Diriliş Ertuğrul

05:20 Lingo

06:20 Kapanış

22 KASIM 2023 TV8 HANGİ DİZİLER VAR?

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

22 KASIM 2023 FOX TV HANGİ DİZİLER VAR?

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:15 Hudutsuz Sevda

02:15 Yabani

04:30 Senden Daha Güzel

06:00 Ruhun Duymaz

22 KASIM 2023 ATV HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları