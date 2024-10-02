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BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor?

BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor?
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Son dönemlerde borsa piyasasında yaşanan düşüşler yatırımcıları endişelendiriyor. 2 Ekim günü borsa performansı merak konusu oldu. Borsa İstanbul'daki hisse senetleri, döviz kurları ve altın fiyatları gibi ekonomik göstergelerin durumu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

2 Ekim Çarşamba borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın ne zaman yükseleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Borsa İstanbul'daki gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor ve piyasalardaki belirsizlikler, özellikle kısa vadeli yatırım stratejileri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin ortalama fiyatlarının belirlendiği BIST 100 endeksi, günün ilk saatlerinde nasıl bir performans sergiledi?

BORSADA SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri incelendiğinde, yalnızca sigorta endeksi yatay bir seyir izlerken, diğer tüm sektörler kayıplar yaşadı. En fazla gerileme ise yüzde 1,33 ile turizm sektöründe gerçekleşti.

Dün ise Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan kapattı. Bu düşüş, yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açarken, piyasalardaki genel olumsuz hava devam etmekte. Bugünkü işlemlerle birlikte yatırımcıların dikkatleri, piyasa dinamiklerine ve sektör bazındaki gelişmelere çevrilmiş durumda.

BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor?

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Ekim 2024 tarihine yüzde 0,33 düşüşle 9.320,46 puandan başladı. Açılışta, önceki kapanışa göre 30,75 puanlık bir azalma yaşandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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