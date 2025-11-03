Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların yakından takip ettiği endeks, haftaya %0,44 artışla 11.019,60 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde alımlarını hızlandırarak yükselişini sürdürüyor. Peki, Borsa neden yükseliyor? 3 Kasım BİST100 endeksi yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsa İstanbul'daki yükselişte birkaç temel etken öne çıkıyor. Öncelikle Türkiye ekonomisine dair açıklanan son veriler yatırımcılar üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Özellikle enflasyon rakamları, piyasa beklentilerini aşmadığında endeks üzerinde pozitif bir hava yaratabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında enflasyon aylık bazda %2,55 artarken, yıllık bazda %32,87 olarak kaydedildi. Piyasaların beklentisi aylık %2,69 ve yıllık %33,05 seviyesindeydi. Beklentilerin altında gelen bu veri, BIST 100 Endeksi'ndeki alımları hızlandırdı. Yatırımcılar, enflasyonun beklentilerin altında kalmasını ekonomik istikrar ve şirket kârlarının korunması açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor.

Bunun yanı sıra, bankacılık ve holding hisselerindeki alımlar, endeksin genel yükselişini destekliyor. Özellikle bankacılık endeksinin %2,73 primli olması, yatırımcıların sektöre olan güvenini ortaya koyuyor.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR BUGÜN?

Bugünkü yükselişin bir diğer önemli nedeni ise küresel piyasalardaki olumlu gelişmeler. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik, yapılan anlaşma sonrası belirgin şekilde azaldı. Beyaz Saray, Çin'in nadir toprak metalleri üzerindeki ek ihracat kontrollerini fiilen askıya alacağını ve ABD yarı iletken tedarik zincirini hedef alan soruşturmaları sonlandıracağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Çin, ABD'deki son kullanıcılar ve dünya çapındaki tedarikçilerin yararına olacak şekilde nadir toprak elementleri, galyum, germanyum, antimon ve grafit ihracatını kapsayan genel lisanslar verecek. Bu adım, Çin'in uyguladığı kontrollerin fiilen kaldırılması anlamına geliyor ve küresel teknoloji tedarik zincirinde risk algısını azaltıyor.

Küresel yatırımcıların bu gelişmeleri pozitif değerlendirmesi, Borsa İstanbul'daki alımları hızlandırdı. Özellikle teknoloji ve sanayi şirketleriyle bağlantılı hisselerdeki alımlar, BIST 100 Endeksi'nin yükselişini destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıkıyor.

3 KASIM BİST100 ENDEKSİ YÜZDE KAÇ?

3 Kasım itibarıyla BIST 100 Endeksi, haftaya %0,44 artışla başladığı 11.019,60 puandan alımlarını güçlendirerek gün içinde %1,06 artışla 11.089,27 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endekslerindeki güçlü performans, genel endeksin yükselişini tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Yatırımcılar, bu yükselişi kısa vadeli hareketlerden ziyade makroekonomik veriler ve küresel gelişmelerle ilişkilendiriyor. Özellikle enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve ABD-Çin arasındaki ticari anlaşmanın piyasalara pozitif yansıması, bugün BIST 100 Endeksi'nin güçlenmesinde kritik rol oynadı.



NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!