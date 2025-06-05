Borsa kaçta kapanıyor? 5 Haziran borsa bugün saat kaça kadar açık?

Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılar için 5 Haziran borsa bugün saat kaça kadar açık sorusunun yanıtı oldukça önemli oluyor. Bugün yapılan işlemlerin takas ve değerlendirme süreçlerini doğru planlamak isteyenler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki 5 Haziran borsa bugün saat kaça kadar açık ve hangi saat aralığında işlemler yapılabilecek? Kurban Bayramı arifesinde borsa yarım gün mü çalışıyor, tam gün mü? Tüm detaylar haberimizde…

BORSA KAÇTA KAPANIYOR?

Borsa İstanbul, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesinde yarım gün açık olacak. Resmi açıklamalara göre 5 Haziran borsa bugün saat kaça kadar açık sorusunun yanıtı netleşti: Borsa saat 13.00'te kapanacak.

Normal şartlarda 09.40 – 18.10 saatleri arasında açık olan Borsa İstanbul, resmi tatil uygulaması gereği bugün sadece sabah seansı ile işlem görecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri olan 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. Bu nedenle 5 Haziran borsa bugün saat kaça kadar açık sorusunun cevabı, bayram öncesi son işlem fırsatını değerlendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor.