Bonucci Fenerbahçe'de mi? Bonucci Fenerbahçe transferi bitti mi, Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Bonucci Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Peki, Bonucci Fenerbahçe'de mi? Transferdeki son durum merak ediliyor. İşte Bonucci Fenerbahçe transferi bitti mi, Fenerbahçe'ye geliyor mu? Detaylar haberimizde!

BONUCCİ FENERBAHÇE'DE Mİ?

Süper Lig devi Fenerbahçe, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile anlaştı. 36 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

NE ZAMAN GELİYOR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Bu sezon Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.