Bolu'da gezilecek yerler listesi! Bolu'da gezilecek yerler nelerelerdir?

Bolu'da gezilecek yerler, birçok farklı doğal güzellikten oluşmaktadır. Konumu nedeniyle yıl içerisinde birçok misafiri ağırlayan Bolu, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Bolu'nun %60'lık bir kısmı ormanlık olması ve diğer rotalara göre daha sakin olması sebebiyle huzurlu bir gezi için güzel bir alternatiftir. Peki Bolu'da gezilecek yerler nelerelerdir? Bolu'da gezilecek yerler listesi işte karşınızda!

BOLU'DA GEZİLECEK YERLER

Bolu'da gezilmesi gereken birçok doğal ve tarihi mekân bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılığın bol olduğu Bolu, Türkiye'nin orman varlığının %3'lük kısmını oluşturmaktadır. Tertemiz havası ve gezilecek doğa harikalarıyla Bolu'yu dört mevsim boyunca ziyaret edebilirsiniz. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığı sebebiyle, birçok kişi tarafından sıkça tercih edilmektedir.

ABANT GÖLÜ

Abant gölü, birçok kişi tarafından ziyaret edilen, İstanbul'da yaşayan kişilerin bile ziyaret etmek için Bolu'ya geldiği Abant gölü, yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünmektedir. Gölün etrafını saran birçok farklı ağaç türü ile manzarayı birçok farklı renge bürüyor. Temizliği ile bilinen Abant gölü, 1988 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir. Göl çevresinde yer alan balık restoranları, bungalov oteller, kamp alanları, piknik alanları ve doğa sporları merkezleri ile sizler için oldukça eğlenceli geçecek bir gezi planlayabilirsiniz.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Bolu'nun en sevilen doğal mekânları arasında yer alan Yedigöller milli parkı, ismini, içerisinde bulunmakta olan 7 farklı gölden almaktadır. Yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başaran Yedigöller milli parkı, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini hayran bırakmayı başarıyor. İçerisinde bungalov evler, kamp alanları, karavan durakları gibi birçok imkânı barındıran Yedigöller milli parkı, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık için gezilecek en iyi yerlerden birisidir.

KARACASU KAPLICALARI

Bolu'da birçok farklı kaplıca bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise Karacasu kaplıcalaradır. Sağlık turizmi bakımından oldukça gelişmiş ilçelerimizden birisi olan Bolu, yıl içerisinde birçok ziyaretçiyi kaplıcaları ile karşılamaktadır. 44 Derece olan şifalı, renksiz ve kokusuz suyu ile Türkiye'nin en güzel kaplıcalarından birisidir. Ulaşım, şehir içindeki otobüs, minibüs gibi araçlarla yapılabilmektedir.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Kış turizminin en önemli noktalarından birisi olan Bolu'da yer alan Kartalkaya kayak merkezi, bölgede bulunan 5 tesis ve 1600 yatağıyla hizmet vermektedir. Kayak merkezi içerisinde birbirinden farklı zorluk derecelerine sahip tam 25 adet pist bulunmaktadır. Uzunluğu 40 Kilometreyi bulabilen bu pistlerde kış sporlarının tadına doyasıya varabilirsiniz. Ayrıca tesislerin yanı sıra, Kartalkaya'da birçok otel bulunmaktadır.

AKKAYA TRAVERTENLERİ

Bolu'ya sadece 10 Kilometre uzaklıkta bulunan Akkaya travertenleri, görüntüsüyle adeta ziyaretçilerini büyümeyi başarıyor. Yazın bunaltıcı sıcaktan sıkılanlar için güzel bir alternatif olan Akkaya travertenlerinde yaz aylarında yüzmeniz mümkün. Ayrıca bölgede yer alan mekânlar sayesinde yemek yerken bir yandan da manzaranın tadını çıkartabilirsiniz.