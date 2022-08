Blackpink - Pink Venom Türkçe şarkı sözleri! 'Pink Venom' İngilizce ve Türkçe sözleri nelerdir?

BLACKPINK - 'Pink Venom' şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BLACKPINK - PİNK VENOM İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

Kick in the door Waving the coco

I talk that talk Runways I walk walk

One by one then Two by two

Makes no sense You couldn't get a dollar outta me

Look what you made us do

I bring the pain like

This that pink venom

This that pink venom

This that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like whoa whoa whoa

Straight to ya dome like ah ah ah

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like whoa whoa whoa

Straight to ya dome like ah ah ah

Black paint and ammo, got bodies like Rambo

Rest in peace, please light up a candle

This da life of a vandal, masked up and I'm still in Celine

Designer crimes or it wouldn't be me

Diamonds shinin' drive in silence I don't mind it I'm ridin'

Flyin' private side by side with da pilot Up in the sky

And I'm wildin', stylin' on them and there's no chance

Cuz we got bodies on bodies like this a slow dance

Look what you made us do

I bring the pain like

This that pink venom

This that pink venom

This that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like whoa whoa whoa

Straight to ya dome like ah ah ah

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Taste that pink venom

Get 'em, get 'em, get 'em

Straight to ya dome like whoa whoa whoa

Straight to ya dome like ah ah ah

provoke us

and you know this

I bring the pain like

La tatata La tatata La tatata La tatata

La tatata La tatata

Straight to ya

Straight to ya

Straight to ya dome like

La tatata La tatata La tatata La tatata

La tatata La tatata

I bring the pain like

BLACKPINK - PİNK VENOM TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş: Hepsi]

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

[Bölüm 1: Jennie, Lisa]

Kapıyı tekmeliyorum, Coco'yu sallayarak

Mısırını ye ve sakın lafımı kesmeyi aklından bile geçirme

Kelimelerimle ikna edebilirim, podyumlarda yürürüm

Gözler kapalı, pat pat, bakmana gerek yok

Birer birer, sonra ikişer ikişer

Her şey parmak ucumun bir hareketiyle yığılıyor

Sahne bir şov için oldukça süslü

Hiçbir anlamı yok benden tek bir dolar bile alamadın

[Ön Nakarat: Rosé, Jisoo]

Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim

Ruhunu aldıktan sonra

Bize yaptıklarına bi' bak

Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)

Çok güzel ve acımasız

Acıyı getirdim

[Nakarat: Jennie, Lisa]

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

[Bölüm 2: Lisa, Jennie]

Siyah boyalar ve cephanelikler, Rambo gibi vücutları var

Huzur içinde yat, lütfen dua et

Bu bir vandal'ın hayatı, maske taktım ama hâlâ CELINE giyiyorum

Tasarımcının vukuatı bu, yoksa ben değildim, ooh

Mücevherlerim parlıyor, sessizce sür, umursamıyorum, ben sürmeye devam ediyorum

Gökyüzünde pilotla yan yana, özel uçuyorum

Ve ben çılgınım, onlara şekil veriyorum ama hiç şansları yok

Bu yavaş bir dansmış gibi, vücutların üzerinde başka bedenler var

[Ön Nakarat: Jisoo, Rosé]

Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim

Ruhunu aldıktan sonra

Bize yaptıklarına bi' bak

Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)

Çok güzel ve acımasız

Acıyı getirdim

[Nakarat: Jennie, Lisa]

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

[Köprü: Rosé, Jisoo, Both, Lisa]

İstersen bizi kışkırtmaya çalış

Ama başa çıkamazsın, ve bunun sen de farkındasın

Çoktan yayıldı bile, şu zehire tek at

Hemen gözünün önünde pembe bir okyanus var

Gel ve bana tüm dumanı ver

Sanki rock and roll'um gibi

Gel ve bana tüm dumanı ver

Hepsini sırala Dur, bırak

Acıyı getirdim

[Çıkış: Jennie, Lisa, All]

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Kubbene doğru, kubbene doğru, Kubbene doğru

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Acıyı getirdim