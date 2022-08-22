Blackpink - Pink Venom Türkçe şarkı sözleri! 'Pink Venom' İngilizce ve Türkçe sözleri nelerdir?
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Dünyaca ünlü grup Blackpink'in yeni şarkısı Pink Venom Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 150 milyon izlenme aldı. Şarkının Türkçe sözleri ise merak edildi. Peki, Blackpink - Pink Venom Türkçe şarkı sözleri nelerdir? Pink Venom ingilizce sözleri nedir? İşte tüm sözler...
BLACKPINK - 'Pink Venom' şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BLACKPINK - PİNK VENOM İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
Kick in the door Waving the coco
I talk that talk Runways I walk walk
One by one then Two by two
Makes no sense You couldn't get a dollar outta me
Look what you made us do
I bring the pain like
This that pink venom
This that pink venom
This that pink venom
Get 'em, get 'em, get 'em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Get 'em, get 'em, get 'em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah
Black paint and ammo, got bodies like Rambo
Rest in peace, please light up a candle
This da life of a vandal, masked up and I'm still in Celine
Designer crimes or it wouldn't be me
Diamonds shinin' drive in silence I don't mind it I'm ridin'
Flyin' private side by side with da pilot Up in the sky
And I'm wildin', stylin' on them and there's no chance
Cuz we got bodies on bodies like this a slow dance
Look what you made us do
I bring the pain like
This that pink venom
This that pink venom
This that pink venom
Get 'em, get 'em, get 'em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Get 'em, get 'em, get 'em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah
provoke us
and you know this
I bring the pain like
La tatata La tatata La tatata La tatata
La tatata La tatata
Straight to ya
Straight to ya
Straight to ya dome like
La tatata La tatata La tatata La tatata
La tatata La tatata
I bring the pain like
BLACKPINK - PİNK VENOM TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş: Hepsi]
BLACKPINK, BLACKPINK
BLACKPINK, BLACKPINK
[Bölüm 1: Jennie, Lisa]
Kapıyı tekmeliyorum, Coco'yu sallayarak
Mısırını ye ve sakın lafımı kesmeyi aklından bile geçirme
Kelimelerimle ikna edebilirim, podyumlarda yürürüm
Gözler kapalı, pat pat, bakmana gerek yok
Birer birer, sonra ikişer ikişer
Her şey parmak ucumun bir hareketiyle yığılıyor
Sahne bir şov için oldukça süslü
Hiçbir anlamı yok benden tek bir dolar bile alamadın
[Ön Nakarat: Rosé, Jisoo]
Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim
Ruhunu aldıktan sonra
Bize yaptıklarına bi' bak
Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)
Çok güzel ve acımasız
Acıyı getirdim
[Nakarat: Jennie, Lisa]
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
[Bölüm 2: Lisa, Jennie]
Siyah boyalar ve cephanelikler, Rambo gibi vücutları var
Huzur içinde yat, lütfen dua et
Bu bir vandal'ın hayatı, maske taktım ama hâlâ CELINE giyiyorum
Tasarımcının vukuatı bu, yoksa ben değildim, ooh
Mücevherlerim parlıyor, sessizce sür, umursamıyorum, ben sürmeye devam ediyorum
Gökyüzünde pilotla yan yana, özel uçuyorum
Ve ben çılgınım, onlara şekil veriyorum ama hiç şansları yok
Bu yavaş bir dansmış gibi, vücutların üzerinde başka bedenler var
[Ön Nakarat: Jisoo, Rosé]
Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim
Ruhunu aldıktan sonra
Bize yaptıklarına bi' bak
Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)
Çok güzel ve acımasız
Acıyı getirdim
[Nakarat: Jennie, Lisa]
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
[Köprü: Rosé, Jisoo, Both, Lisa]
İstersen bizi kışkırtmaya çalış
Ama başa çıkamazsın, ve bunun sen de farkındasın
Çoktan yayıldı bile, şu zehire tek at
Hemen gözünün önünde pembe bir okyanus var
Gel ve bana tüm dumanı ver
Sanki rock and roll'um gibi
Gel ve bana tüm dumanı ver
Hepsini sırala Dur, bırak
Acıyı getirdim
[Çıkış: Jennie, Lisa, All]
Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta
Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta
Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta
Kubbene doğru, kubbene doğru, Kubbene doğru
Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)
Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)
Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)
Acıyı getirdim