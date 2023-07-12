Birria Taco tarifi! Masterchef Birria Taco nasıl yapılır? Birria Taco yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Birria Taco hangi ülkeye ait?

Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Birria Taco yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Birria Taco nasıl yapılır? Birria Taco yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Birria Taco yemeği tarifi! Birria Taco nasıl yapılır? Birria Taco yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Birria Taco tarifi oldu. Peki en güzel Birria Taco yemek tarifi nasıldır? Birria Taco yemeği nasıl yapılır? Birria Taco için gerekli malzemeler nelerdir? Birria Taco tarifi! Birria Taco nedir, ne demek? Masterchef Birria Taco nasıl yapılır? Birria Taco hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Birria Taco hangi ülkeye ve yöreye aittir? Birria Taco hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

BİRRİA TACO HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? BİRRİA TACO NEDİR, NE DEMEK?

Birria Meksika mutfağında tandır'da pişirilen şili biber ezmeli bütün keçi veya kuzu yemeğidir. Bazen sakatat ile de yapılıyor. Guadalajara'da birria tacoları sokak yemeği olarak satılıyor.

Birria taco, Meksika mutfağına ait bir lezzettir. Genellikle dana eti veya keçi eti kullanılarak yapılır ve soslu, lezzetli bir taco içerir.

BİRRİA TACO İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

İşte birria taco yapmak için basit bir tarif:

Malzemeler:

500 gram dana eti (kemiksiz), dilimlenmiş

1 soğan, doğranmış

4 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kuru kekik

1 yemek kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

4 su bardağı sıcak su

Tuz (tatmak için)

Mısır veya buğday taco ekmeği

Tercihinize göre garnitürler (rendelenmiş peynir, doğranmış soğan, ince doğranmış taze jalapeno biberi, taze kişniş, limon dilimleri)

BİRRİA TACO NASIL YAPILIR?

Bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Dilimlenmiş dana etini ekleyin ve etlerin her iki tarafı kahverengileşene kadar kızartın.

Biber salçasını, kekiği, kimyonu, toz kırmızı biberi ve karabiberi ekleyin. Karıştırarak etlerin üzerine yayılmasını sağlayın.

Sıcak suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 2-3 saat pişirin veya etler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Etler iyice piştikten sonra, bir çatalla veya iki çatal arasında parçalara ayırın. Tuz ekleyerek lezzetlendirin ve karıştırın.

Mısır veya buğday taco ekmeğini ısıtın.

Birria soslu eti taco ekmeğine yerleştirin ve istediğiniz garnitürlerle servis yapın.

Sıcak birria taco servis edin ve üzerine limon sıkarak servis yapın. Afiyet olsun!

Not: Birria soslu eti hazırlamak için farklı tarifler bulunmaktadır. Bu tarifte baharatlar ve sos miktarlarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, birria tacosu, yanında bir kase et suyu (consomé) ile servis edilebilir.