AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Azerbaycan Zengilan yolunda trafik kazası geçirdi. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım son durumu ne? İşte detaylar...

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Zengilan yolunda kaza yaptı. Binali Yıldırım'ı ve Ayrım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Kaza haberinin ardından Binali Yıldırım'ın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım son durumu ne? Detaylar haberimizde...

BİNALİ YILDIRIM SAĞLIK DURUMU NASIL?

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Azerbaycan Zengilan yolunda trafik kazası geçirdi. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. Milletvekili Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Yıldırım'ın Bakü'de hastanede olduğu öğrenildi.

BİNALİ YILDIRI SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.