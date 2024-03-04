BİM AKTÜEL KATALOG (5-8 MART) | BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?

Bim Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 5- 8 Mart tarihli yeni versiyonu yayınlandı. Katalog, her hafta belirlenen tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu haftaki katalogda ayrıca birçok zücaciye ürünü ve teknolojik ürün de bulunuyor. Peki, 5- 8 Mart Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İşte detaylar!

BİM AKTÜEL'DE 5-8 MART TARİHLERİNDE NELER VAR?