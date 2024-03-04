BİM AKTÜEL KATALOG (5-8 MART) | BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM marketler zinciri, 5-8 Mart tarihleri arasında hangi ürünleri satışa sunacağını açıkladı. Bu hafta BİM'de hangi ürünlerin satışa çıkacağı merak konusu oldu. BİM Aktüel Katalog'da yer alan ürünler ve fiyatları hakkında detaylı bilgi için BİM'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Bim Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 5- 8 Mart tarihli yeni versiyonu yayınlandı. Katalog, her hafta belirlenen tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu haftaki katalogda ayrıca birçok zücaciye ürünü ve teknolojik ürün de bulunuyor. Peki, 5- 8 Mart Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İşte detaylar!