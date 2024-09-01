BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?

4 Eylül 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Bu hafta Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler merakla bekleniyor.Peki, 4 Eylül BİM'de hangi ürünler satılacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU