Bilim ve Sanat Merkezi bireysel değerlendirme sınavı tarihi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği BİLSEM takviminde yer alıyor. Konuyla ilgili olarak BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? Sorusu, gündemde yer alıyor. Peki, BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

BİLSEM'de, öğrenciler 10 Şubat ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan'da adaylarla paylaşılacak. Henüz sonuçlar adayların erişimine açılmadı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılması ve yapılacak açıklamanın ardından sonuçların adayların erişimine açılması bekleniyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM takvimine göre, 15 Mayıs'ta bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.