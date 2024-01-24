İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği, 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kuruldu. 28 Kasım 1990'da Amatör liglerde mücadele eden İSKİspor, İETTspor ve İtfaiyespor, İBB Spor Kulübüne katılma kararı aldılar. BFK hangi takım?BFK açılımı ne?

BFK HANGİ TAKIM?

BFK: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü veya sponsorluk anlaşması gereğince Rams Başakşehir Futbol Kulübü, 1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermesinin ardından, 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştiren futbol kulübü. Kulüp maçlarını İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamaktadır. Şu anki teknik direktörü Çağdaş Atan'dır. 2019-20 Süper Lig sezonunda tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu.