Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarından kareler | Immobile antremanlara başladı mı? #9917
Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmana, takımın oyuncularından Ciro Immobile de katılım gösterdi.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarından kareler gelmeye devam ediyor. Taraftarlar takımın yeni sezon antremanlarını merak ediyor. Beşiktaş, Slovenya Maribor'daki yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sürdürüyor.