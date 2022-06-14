Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye giren kadın (Zeynep S.) hangi dizide oynadı, rol aldı?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta gece vakti sokak ortasında arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayda yer alan kadının dizi oyuncusu olduğu öğrenildi. Peki, Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye giren kadın (Zeynep S.) hangi dizide rol aldı?

BEŞİKTAŞ'TA CİNSEL İLİŞKİYE GİREN KADIN HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Beşiktaş'ta sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı. Kadının oyuncu Zeynep S., erkeğin ise otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu öğrenildi. Ancak kadın şahsın hangi dizide yer aldığı henüz açıklanmadı.

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