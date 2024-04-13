Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş Samsunspor maçı şifresiz mi ve Beşiktaş Samsunspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş Samsunspor Maçı, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Samsunspor Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Samsunsporkarşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.