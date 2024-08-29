BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- FC Lugano maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının detayları araştırılıyor. Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Futbolseverler, Beşiktaş- Lugano rövanş maçının nerede ve ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Lugano rövanş maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş bu maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ- FC LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu heyecanlı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA'DA 244. KARŞILAŞMASI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahne alacak.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

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