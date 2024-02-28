Beşiktaş Konyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Konyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş Konyaspor maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Konyaspor maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Konyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Beşiktaş Konyaspor maç özeti haberimizde...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI ÖZETİ

Beşiktaş Konyaspor maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Konyaspor maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Konyaspor maçı 28 Şubat 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.