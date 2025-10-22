Beşiktaş Konyaspor 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i!

Süper Lig'in 9. haftasında nefes kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor: Konya spor ile Beşiktaş, Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde taraftarların ve futbol otoritelerinin en çok merak ettiği konuların başında "Beşiktaş Konya spor 11'ler belli oldu mu?" sorusu geliyor. Beşiktaş'ın Konya spor maçı muhtemel ilk 11'i haberimizde!

BEŞİKTAŞ KONYASPOR 11'LER BELLİ OLDU MU?

Maç öncesinde her iki teknik direktör de kadro planlamasını büyük titizlikle yaptı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, kadrosundaki eksikliklere rağmen etkili bir 11 sahaya sürmeyi hedeflerken; Recep Uçar yönetimindeki Konya spor da iç sahada alacağı galibiyetle puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor.

KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Recep Uçar'ın öğrencileri sahaya çıkması beklenen kadro şu şekilde:

Kaleci: Deniz

Defans: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme

Orta Saha: Bjorlo, Ndao, Melih, Pedrinho

Forvet: Muleka, Umut

İç sahada etkili oyun oynamayı seven Konya spor'un en önemli kozu, rakip savunmayı zorlayan hızlı kanat oyuncuları ve duran toplardaki etkinliği olacak.









BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Siyah-beyazlı ekipte 7 eksik oyuncuya rağmen kaliteli bir 11 sahaya çıkıyor:

Kaleci: Mert

Defans: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan

Orta Saha: Ndidi, Orkun, Rashica

Hücum: Rafa, Mustafa, Abraham

Sergen Yalçın, özellikle orta sahada Ndidi ve Orkun ikilisiyle dengeyi kurarken; hücumda Abraham ve Rashica'nın yaratıcılığına güveniyor.

BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ!

Beşiktaş, zorlu Konya deplasmanına 7 oyuncusundan yoksun gidiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıklar ve statü gereği kadroda yer alamayan isimler nedeniyle geniş bir rotasyona gitmek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER YOK?

Siyah-beyazlı ekipte Demir Ege Tıknaz, Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu eksikler özellikle hücum hattında alternatifleri azaltırken, Sergen Yalçın genç isimlere şans verme yoluna gidiyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 22 Ekim Pazar günü, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanacak ve mücadelenin hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Heyecan dolu karşılaşma, Türkiye'nin önde gelen spor yayın platformlarından biri olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maç öncesi ve sonrası yorumlarla birlikte karşılaşmayı detaylı analizlerle takip edebilecek.