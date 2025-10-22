Haberler

Beşiktaş Konyaspor 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i!

Beşiktaş Konyaspor 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri sahne alıyor: Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Hem puan durumu açısından hem de takımların form grafikleri bakımından kritik önem taşıyan bu mücadele öncesinde gözler kadrolara çevrildi. Peki, Beşiktaş Konyaspor 11'ler belli oldu mu? İşte, Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i!

Süper Lig'in 9. haftasında nefes kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor: Konya spor ile Beşiktaş, Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde taraftarların ve futbol otoritelerinin en çok merak ettiği konuların başında "Beşiktaş Konya spor 11'ler belli oldu mu?" sorusu geliyor. Beşiktaş'ın Konya spor maçı muhtemel ilk 11'i haberimizde!

BEŞİKTAŞ KONYASPOR 11'LER BELLİ OLDU MU?

Maç öncesinde her iki teknik direktör de kadro planlamasını büyük titizlikle yaptı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, kadrosundaki eksikliklere rağmen etkili bir 11 sahaya sürmeyi hedeflerken; Recep Uçar yönetimindeki Konya spor da iç sahada alacağı galibiyetle puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor.

KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Recep Uçar'ın öğrencileri sahaya çıkması beklenen kadro şu şekilde:

Kaleci: Deniz

Defans: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme

Orta Saha: Bjorlo, Ndao, Melih, Pedrinho

Forvet: Muleka, Umut

İç sahada etkili oyun oynamayı seven Konya spor'un en önemli kozu, rakip savunmayı zorlayan hızlı kanat oyuncuları ve duran toplardaki etkinliği olacak.

Beşiktaş Konyaspor 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i!


BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Siyah-beyazlı ekipte 7 eksik oyuncuya rağmen kaliteli bir 11 sahaya çıkıyor:

Kaleci: Mert

Defans: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan

Orta Saha: Ndidi, Orkun, Rashica

Hücum: Rafa, Mustafa, Abraham

Sergen Yalçın, özellikle orta sahada Ndidi ve Orkun ikilisiyle dengeyi kurarken; hücumda Abraham ve Rashica'nın yaratıcılığına güveniyor.

Beşiktaş Konyaspor 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel ilk 11'i!

BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ!

Beşiktaş, zorlu Konya deplasmanına 7 oyuncusundan yoksun gidiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıklar ve statü gereği kadroda yer alamayan isimler nedeniyle geniş bir rotasyona gitmek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER YOK?

Siyah-beyazlı ekipte Demir Ege Tıknaz, Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu eksikler özellikle hücum hattında alternatifleri azaltırken, Sergen Yalçın genç isimlere şans verme yoluna gidiyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 22 Ekim Pazar günü, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanacak ve mücadelenin hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Heyecan dolu karşılaşma, Türkiye'nin önde gelen spor yayın platformlarından biri olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maç öncesi ve sonrası yorumlarla birlikte karşılaşmayı detaylı analizlerle takip edebilecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.