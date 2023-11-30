Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.
NIELSEN UZAKTAN ATTI
Maça hızlı başlayan konuk takımda 4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.
RODRIGUES 2 YAPTI
Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, bir gol daha yedi. 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.
YİNE RODRIGUES
İkinci yarı adeta golle başladı. 47'de ceza sahası dışında Salih'ten baskıyla topu alan Thiago Rodrigues düzgün bir vuruşla ağları buldu ve farkı üçe çıkardı.
ONYEDIKA SAHNEDE
51'de sol kanattan Thiago Rodrigues topu getirdi ve ceza sahası dışındaki Onyedika'yı buldu. Onyedika düzgün bir vuruşla ağları buldu. Skor 4-0.
OLSEN FİŞİ ÇEKTİ
70'de Club Brugge sol kanattan Casper Nielsen ile hızlı çıktı. Neilsen içerideki Andreas Skov Olsen'e çevirdi ve Olsen topu boş ağlara gönderdi ve skor 5-0 oldu.