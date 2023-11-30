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Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.

NIELSEN UZAKTAN ATTI

Maça hızlı başlayan konuk takımda 4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi

RODRIGUES 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, bir gol daha yedi. 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi

YİNE RODRIGUES

İkinci yarı adeta golle başladı. 47'de ceza sahası dışında Salih'ten baskıyla topu alan Thiago Rodrigues düzgün bir vuruşla ağları buldu ve farkı üçe çıkardı.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi

ONYEDIKA SAHNEDE

51'de sol kanattan Thiago Rodrigues topu getirdi ve ceza sahası dışındaki Onyedika'yı buldu. Onyedika düzgün bir vuruşla ağları buldu. Skor 4-0.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi

OLSEN FİŞİ ÇEKTİ

70'de Club Brugge sol kanattan Casper Nielsen ile hızlı çıktı. Neilsen içerideki Andreas Skov Olsen'e çevirdi ve Olsen topu boş ağlara gönderdi ve skor 5-0 oldu.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 yenildi

Kaynak: Haberler.com / Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi Club Brugge Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Yorumlar (2)

Özkan Bulut:

Rezalet bu, utanmazlar size verilen para külliyen haram

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Eclipse Moon34:

Sorun değil zaten bir iddia sı kalmamıştı ayrıca çebi defolup gidiyor bu kadar aciz bir başkan daha yoktur Rıza baba bize yeter en büyük Beşiktaş

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