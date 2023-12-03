Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı?

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde 3 kupa kazanan Beşiktaş, teknik direktör değişiklikleri ve transfer hamleleriyle dikkat çekti. Ancak son dönemde taraftarlarla arasındaki gerginlik arttı ve Lugano mağlubiyetinin ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Peki, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI HASAN ARAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi. Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demir spor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü.

Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti. İstanbul'un 5. olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) icra kurulu üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu üyesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Finans ve Pazarlama komisyonu üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi.

Temmuz 2019'da Polonya'nın Malopolska bölgesinde ve Krakow'da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa oyunlarının başarı ile tamamlanması nedeni ile fahri vatandaşlık ünvanı aldı. Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme & Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu, Ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi üyesidir. Aynı zamanda BİDEV(Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) mütevelli heyet üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Siyah-Beyazlı kulüp Ahmet Nur Çebi'nin ardından yeni başkanını seçti. Gerçekleştirilen oy sayımının ardından Hasan Arat, Serdal Adalı karşısında oyların çoğunluğunu almayı başarırken Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu.

Hasan Arat: 6977

Serdal Adalı: 4346