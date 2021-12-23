Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Perşembe Süper Lig Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı?

Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Göztepe arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı bitti mi? Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 23 Aralık Beşiktaş - Göztepe maçı hakkında bilgiler!

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Göztepe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-1 beraberlik devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş'ın golleri:

31. dakika : Cyle Larin

60. dakika : Rachid Ghezzal

Göztepe'nin golleri:

3. dakika : Cherif Ndiaye

Maç şuan 2-1 oldu. Beşiktaş önde.

MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 2 - 1 GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)

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