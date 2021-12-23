Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Perşembe Süper Lig Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı?
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2021-2022 Süper Lig 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Göztepe arasında oynanıyor. Beşiktaş - Göztepe maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Beşiktaş - Göztepe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Beşiktaş - Göztepe kaç kaç? Beşiktaş - Göztepe golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Göztepe arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı bitti mi? Beşiktaş - Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 23 Aralık Beşiktaş - Göztepe maçı hakkında bilgiler!
Beşiktaş - Göztepe maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.
Beşiktaş - Göztepe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Maç 1-1 beraberlik devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Beşiktaş'ın golleri:
- 31. dakika : Cyle Larin
- 60. dakika : Rachid Ghezzal
Göztepe'nin golleri:
- 3. dakika : Cherif Ndiaye
Maç şuan 2-1 oldu. Beşiktaş önde.
MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 2 - 1 GÖZTEPE
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
ÖMER FARUK TURTAY(AVAR)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)
SÜLEYMAN BASA(Temsilci)
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022