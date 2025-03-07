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Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11!

Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11!
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Haberler
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Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Ayrıca, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i de merak ediliyor.

üper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Beşiktaş, zorlu deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Beşiktaş, bu maçtan 3 puanla ayrılmak isterken, ev sahibi Gaziantep FK da kendi sahasında güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Maç öncesinde futbolseverler, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11!

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Gaziantep maçı 10 Mart Pazartesi günü 20.30'da oynanacak.

Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11!

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobıle

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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