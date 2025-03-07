üper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Beşiktaş, zorlu deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Beşiktaş, bu maçtan 3 puanla ayrılmak isterken, ev sahibi Gaziantep FK da kendi sahasında güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Maç öncesinde futbolseverler, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11!

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Gaziantep maçı 10 Mart Pazartesi günü 20.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobıle