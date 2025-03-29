Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren bu dev karşılaşmada Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti sorusu, maç sonrası en çok arananlar arasında yer aldı. Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti diye merak edenler için detaylar netleşti. Her iki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıktığı mücadelede karşılıklı ataklar dikkat çekerken, skor tabelası da sık sık değişti. Maçın sonucu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Galatasaray MAÇ ÖZETİ, golleri kim attı? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Beşiktaş kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Svensson, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Ernest Muçi, Rashica, Rafa Silva.

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

81' Kullanılan köşe vuruşunda yapılan vuruş dışarıya çıktı. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

81' Sağ kanatta topla buluşan Torreira'nın topuna Gedson müdahale etti ve Galatasaray korner kazandı.

80' TEHLİKELİ ATAK! Pozisyonun ardından gelişen ani atakta 3'e 1 hücum eden Beşiktaş'ta sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşu yapan Semih, Muslera'ya takıldı!

79' Emirhan ile girdiği ikili mücadelede Davinson ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor!

77' Sol kanatta topla buluşan Semih'in topuna Davinson müdahale etti ve top dışarıya çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

77' Lemina'nın Gedson'a yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

76' Eren Elmalı'nın yaptığı orta Beşiktaş savunmasından döndü, Torreira'nın ceza sahasından gelişine şutu auta çıktı.

75' Sağ kanattan Rashica'nın yaptığı ortada Mario topu indirdi, Rafa Silva'nın şutu Muslera'da kaldı.

71' Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Dries Mertens oyunda.

65' Beşiktaş'ta Muçi yerine Semih Kılıçsoy oyunda.

65' Abdülkerim'in Joao Mario'ya yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

64' Osimhen ile Paulista'nın ikili mücadelesinde yerde Paulista yerde kaldı fakat oyun devam ediyor.

62' Galatasaray'da Yunus Akgün yerine Mario Lemina oyunda.

62' Paulista'nın Osimhen'e yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

59' Beşiktaş yarı alanında Svensson ile Osimhen çarpıştı. Osimhen için sağlık ekipleri oyunda.

58' Sağ kanatta topla buluşan Rashica, Morata'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

55' Svensson, Abdülkerim ile girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

55' Svensson, Abdülkerim ile girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

54' Merkezde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşu Abdülkerim'e çarparak kornere çıktı.

53' Rafa Silva'nın sol kanattan getirdiği topta merkezde bulunan Gedson'un şutu Abdülkerim'e çarptı ve dışarıya çıktı. Beşiktaş korner kullanacak.

52' Svensson, Morata ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş penaltı bekliyor fakat oyun devam ediyor!

51' Mario ile Rafa'nın ceza sahasında verkaçında sağ çaprazdan Rafa Silva'nın yaptığı orta Muslera'da kaldı.

48' TEHLİKELİ ATAK! Savunma arkasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, merkeze doğru ortayı yaptı, Mario'nun gelişine şutu auta gitti.

46' TEHLİKELİ ATAK! Ceza sahasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in aşırtma şutu yandan auta gitti!

46' Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper'in topuna Masuaku müdahale etti ve top kornere çıktı.

46' İkinci yarıya konuk ekip Galatasaray başladı.

D.A İlk yarı sona erdi. 1-1

45' İlk yarının sonuna 5 dakikalık uzatma eklendi.

45' GOOOOOOOOOOOOOOL TORREIRA! Topla merkezde buluşan Torreira, yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi! Mükemmel bir GOL Derbide durumlar eşitleniyor!

44' Sol kanatta topla buluşan Morata'nın yaptığı ortayı Emirhan karşıladı.

44' Masuaku'nun Barış Alper'e yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

43' Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği topta Sara'nın vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

40' Galatasaray defanstan çıkarken hata yaptı ve top Mario'nun önünde kaldı, Mario merkezden topla ilerledi ve Muçi'ye çıkartmak istedi fakat top Galatasaray savunmasında kaldı.

38' Muçi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi fakat ofsayt bayrağı havada.

36' KIRMIZI KART! Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartı iptal edildi ve kırmızı kart görüyor! Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!

35' Yasin Kol, potansiyel kırmızı kart pozisyonu için tavsiye aldı ve VAR ekranına gidiyor!

33' Savunma arkasına atılan uzun topta sol çaprazda bulunan Muçi topu indirdi ve Frankowski'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Frankowski sarı kart gördü.

33'Savunma arkasına atılan uzun topta sol çaprazda bulunan Muçi topu indirdi ve Frankowski'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Frankowski sarı kart gördü.

31' Galatasaray'ın pas hatasında orta alanda topla buluşan Rafa Silva'ya Sara'nın müdahalesi faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

31' Galatasaray'ın pas hatasında orta alanda topla buluşan Rafa Silva'ya Sara'nın müdahalesi faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Portekizli oyuncu için sağlık ekipleri oyunda.

30' Galatasaray hücumunda sola açılan topta Eren Elmalı merkezdeki Sara'ya topu verdi. Sara'nın şutunu iki hamlede Mert kurtardı.

29' Joao Mario'nun Torreira'ya yaptığı müdahale faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

28' Rafa Silva, sağ kanatta topla buluştu ve ayağının dışıyla Mario'nun bulunduğu bölgeye pası attı. Frankowski topu uzaklaştırdı ve dışarıya gönderdi. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

27' Joao Mario'nun ortasında top kimseye çarpmadı ve direkt olarak dışarıya çıktı.

25' Frankowski'nin müdahalesinde sol kanatta topla buluşan Muçi yerde kaldı. Beşiktaş, köşe vuruşuna çok yakın bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOL RAFA SILVA! Sol kanattan topla buluşan Rafa Silva, yaklaşık 40 metre topu sürdü ve Davinson Sanchez'i çalımlayarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi!

22' Beşiktaş rakip yarı alanda boşluk arıyor...

21' Morata'nın Paulista'ya yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

20' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş hücumunda Rashica ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat Galatasaray savunması topu blokladı.

15' Barış Alper ile Emirhan'ın girdiği ikili mücadelede Emirhan yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

15' Barış Alper ile Emirhan'ın girdiği ikili mücadelede Emirhan yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Galatasaray yedek kulübesinden bir personel, pozisyona itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

14' Torreira'nın uzun topunda Morata'nın şutu ağlara gitti fakat ofsayt bayrağı havada.

12' Masuaku ile Barış Alper'in ikili mücadelesinde Beşiktaş lehine elle oynama kararı çıktı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

9' Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortsaında Rafa Silva topu iyi kontrol edemedi.

8' Alvaro Morata'nın Joao Mario'ya yaptığı müdahale faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

6' Osimhen sağ kanatta topla buluşan ve içeriye ortayı yaptı. Paulista'ya çarpan top kaleci Mert'te kaldı.

5' İki takım da baskılı oynuyor...

2' Abdülkerim'in uzun pasında top direkt olarak taca çıktı.

1' Derbi başladı

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