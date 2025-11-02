Beşiktaş Fenerbahçe CANLI şifresiz nereden izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle linki araştırması yapıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, sezonun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olarak futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Büyük heyecana sahne olacak derbi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

Bein Sports 1 kanalına erişim sağlamak isteyen izleyiciler, aşağıdaki platformları kullanarak canlı yayını takip edebilir:

Digiturk: 77. Kanal

Kablo TV: 232. Kanal

Türksat Uydusu: Şifreli yayın

İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın seçeneği

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesine doğrudan etki edecek bu mücadele, haftanın en önemli ve en çok konuşulan derbisi olacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Heyecan dolu derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports, karşılaşma öncesinde özel yayınlar, istatistik analizleri ve canlı bağlantılarla futbolseverlere kapsamlı bir yayın akışı sunacak.

DERBİNİN OYNANACAĞI STADYUM VE ATMOSFER

Büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, İstanbul Tüpraş Stadyumu'ndaoynanacak. Beşiktaş taraftarının yoğun ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerin tamamen dolması ve yüksek tempolu bir atmosfer oluşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NASIL VE NEREDEN İZLENEBİLİR?

Derbiyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 ekranlarını tercih edebilir. Maçı izleyebilmek için Bein Sports aboneliği gerekmektedir. Aboneler, karşılaşmayı Bein Connect platformu üzerinden şifresiz olarak izleme imkanına sahip olacak.

İLK 11'LER:

Beşiktaş:



Fenerbahçe: