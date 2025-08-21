Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş hangi yıllarda şampiyon oldu?

Beşiktaş, Türk futbolunun en köklü ve efsanevi kulüplerinden biri olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluklarla adından sıkça söz ettiren siyah-beyazlılar, hem yerel hem de uluslararası arenada sergilediği performansla Türk futbolunun gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Taraftar desteği, altyapı yatırımları ve tarihi başarılarıyla Beşiktaş, Türk sporunun simge kulüplerinden biri olmayı sürdürmektedir. Beşiktaş'ın en son şampiyonluğu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son şampiyonluğu 2020-2021 sezonunda geldi. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hem ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapattı. Bu başarı, kulüp tarihinde unutulmaz bir dönüm noktası olurken, taraftarlar için de özel bir gurur kaynağı oldu. Beşiktaş, elde ettiği bu zaferle Türk futbolundaki güçlü konumunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

BEŞİKTAŞ SON ŞAMPİYONLUĞUNU HANGİ TAKIMA KARŞI ALMIŞTIR?

Beşiktaş, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda, ligin son haftasında Göztepe ile oynadığı kritik karşılaşma sonrası elde etti. İzmir'de oynanan bu zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, en yakın rakipleriyle puan farkını koruyarak sezonu zirvede tamamladı. Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapattı. Sergen Yalçın yönetimindeki bu başarı, kulüp tarihine altın harflerle yazıldı ve taraftarlar için unutulmaz anılardan biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ HANGİ YILLARDA ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş, Süper Lig tarihine damga vuran köklü kulüplerden biri olarak bugüne kadar birçok kez şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Siyah-beyazlılar, ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda kazanmış, yıllar içinde istikrarlı performansıyla bu başarılarını defalarca tekrarlamıştır. Kulüp, 1966-67, 1981-82, 1989-90, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17 ve son olarak 2020-21 sezonlarında lig kupasını müzesine götürmüştür. Beşiktaş, farklı dönemlerde sergilediği güçlü kadro yapısı, teknik ekip başarısı ve sadık taraftar desteğiyle Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.