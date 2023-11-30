Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı maçında Beşiktaş-Club Brugge maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Beşiktaş-Club Brugge maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş- Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş- Club Brugge maçı şifresiz mi ve Beşiktaş- Club Brugge maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş- Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
30-11-2023 BEŞİKTAŞ VS CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Beşiktaş ile Club Brugge arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş-Club Brugge Maçı, 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Club Brugge Maçı, saat 20:45 başlayacak.
BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş ve Club Brugge, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.