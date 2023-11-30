Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Club Brugge maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman?

30 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Club Brugge maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Club Brugge CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş- Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş- Club Brugge maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Club Brugge arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Club Brugge arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Bu karşılaşma CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. CBC Sport'u izlemek için Azerspace 46E üzerinden, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde izleyebilirsiniz. Exxen ise numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.