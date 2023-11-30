Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Club Brugge kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş - Club Brugge maçı oynanıyor. Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş - Club Brugge canlı maç anlatımı ve Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç? Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş - Club Brugge maçı oynanıyor. Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş - Club Brugge canlı maç anlatımı ve Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Beşiktaş - Club Brugge maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 5-0'lık Club Brugge üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş - Club Brugge maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Club Brugge maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı saat 20.45'te başladı.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Club Brugge maçı bu akşam saat 20.45'te oynandı.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Club Brugge maçı İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.