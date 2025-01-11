Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti!

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BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-1 siyah-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada yalnızca 1 kez galip gelebildi. Siyah-beyazlı ekip, son 7 maçın hiçbirinde ilk yarıyı önde tamamlayamadı. Ayrıca, Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde karşılıklı gol (KG Var) olurken, son 5 maçın 4'ü 2.5 gol altı sonuçlandı.

Öte yandan, Bodrum FK deplasman performansında zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçını kaybetti. Takımın son 3 karşılaşması 2.5 gol altı olarak tamamlanırken, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçta yalnızca 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

M.S Beşiktaş 2-1 Bodrum FK 90+13' TEHLİKELİ ATAK! Salih Uçan'ın yerden kullandığı serbest vuruşta top direkten dönerek oyun alanına geldi. 90+12' Ajeti'nin Semih Kılıçsoy'a müdahalesi faul, Beşiktaş tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. 90+10' TEHLİKELİ ATAK! Dimitrov'un ortasında kafayı vuran Puscas'ın şutunda Mert Günok kontrpiyede kaldı, top yandan dışarı gitti. 90+9' Fredy'nin ortası Celal Dumanlı'yı aştı, top dışarı çıktı. 90+8' Cher Ndour'un müdahalesi sonucu Bodrum FK, orta sahadan serbest vuruş kazandı. 90+7' Ali Aytemur'un Semih Kılıçsoy'u arkadan çekmesi sebebiyle Bodrum FK'li oyuncu sarı kart görüyor. 90+5' Dimitrov'un içeriye yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Puscas'ın sol ayağıyla vurduğu şut üstten dışarı çıktı. 90+5' Beşiktaş'ın çıktığı başarısız kontrada topu kapan Bodrum FK savunması, sol kanattaki Fredy'e topu gönderdi, Fredy'nin ortasında Puscas'ın kafa vuruşu durumu 2-1'e getirdi. 90+4' GOOOLLL! Beşiktaş 2-1 Bodrum FK 90+3' Üzeyir'in sağ kanattan ortasını Moatasem Al Musrati karşıladı. Ardından seken topta Brazao elle oynadı. Top Beşiktaş'ta. 90+2' Semih Kılıçsoy'un ara pasında Mustafa Hekimoğlu topu kontrol edemedi. Top Bodrum FK'de. 90' Maçın sonuna 10 dakika uzatma eklendi. 89' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Ciro Immobile yerine Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu oyunda. 86' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin kullandığı serbest vuruşta Fredy'nin çektiği şut, barajtan sekti, üst direğe çarptı ve dışarı çıktı. 85' Rafa Silva'nın Dimitrov'a yaptığı müdahale faul. Rafa Silva sarı kart gördü. 85' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin çıktığı kontra atakta Dimitrov sol kanatta topla buluşarak sağına çekti. Dimitrov'un çektiği şutu Mert Günok kurtardı. 84' Bodrum FK, rakip yarı alanda boşluk arıyor... 82' TEHLİKELİ ATAK! Moatasem Al Musrati'nin sağ kanada doğru gönderdiği topta Rashica son çizgide topla buluştu. Rashica'nın dışarıya doğru çıkarttığı topra Immobile'nin çektiği şutu Diogo Sousa kurtardı.

80' Zdravko Dimitrov'un sol içten ceza sahası içerisine kestiği top doğrudan dışarı gitti. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

78' Kullanılan köşe vuruşunda Ali Aytemur ve Moatasem Al Musrati kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri oyuna girdi.

77' Bodrum FK'de Taulant Seferi ve Musah Mohammed yerine George Puscas ve Celal Dumanlı oyunda.

75' Ceza sahası içinde Rashica'nın yaya çıkardığı pası, Immobile'ye gelmeden önce Musah Mohammed kayarak önledi.

74' Ceza sahası içerisinde Bodrum FK savunmasına çarpan top sonrası Beşiktaş penaltı bekliyor.

70' Beşiktaş'ta Joao Mario yerine Semih Kılıçsoy oyunda.

67' Bodrum FK'de Celustka ve Gökdeniz Bayrakdar yerine Üzeyir Ergün ve Pedro Brazao oyunda.

67' İzlenen pozisyonda penaltı kararı çıkmadı. Oyun devam ediyor.

64' Bodrum FK'nin atağı için VAR kontrolü uygulanıyor.

63' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin geliştirdiği atakta Seferi, sol kanattan içeriye çevirdi. Kale alanında topa dokunan Taylan'ın vuruşunu Mert Günok çıkardı.

61' Beşiktaş'ta Ernest Muci yerine Milot Rashica oyunda.

60' Beşiktaş çıktığı kontra atakta Immobile'nin pası sol içte Rafa Silva ile buluştu. Rafa Silva topu plase ile ağlara gönderdi fakat karar ofsayt. Bodrum FK'nin atağı için VAR kontrolü uygulanıyor.

63'TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin geliştirdiği atakta Seferi, sol kanattan içeriye çevirdi. Kale alanında topa dokunan Taylan'ın vuruşunu Mert Günok çıkardı.

61'Beşiktaş'ta Ernest Muci yerine Milot Rashica oyunda.

60'Beşiktaş çıktığı kontra atakta Immobile'nin pası sol içte Rafa Silva ile buluştu. Rafa Silva topu plase ile ağlara gönderdi fakat karar ofsayt.

56' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topta Seferi topla buluştu ve kaleci Baktiyor Zaynutdinov'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi fakat karar ofsayt.

52' Köşe vuruşunda yaşanan kafa topu mücadelesinde Ali Aytemur yerde kaldı. Atağın devamında Fredy'nin sol kanattan ortası kaleci Mert Günok'ta kaldı.

49' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK, önde yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Fredy ile Taulant Seferi'nin yaptığı verkaçta Fredy'nin şutu üstten auta gitti.

46' Bodrum FK'de Cenk Sen yerine Zdravko Dimitrov oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 2-0 Bodrum FK

45+5' TEHLİKELİ ATAK! Muçi'nin sağ kanatta yaya çıkardığı pasta Immobile, şut yerine pası düşündü fakat top auta çıktı.

45+3' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda Immobile'nin kafasından seken topu Mert Günok çizgiden çıkardı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakikalık uzatma eklendi.

45' Onur Bulut'un ceza sahasından çektiği şut zayıf, top Diogo Sousa'da kaldı.

43' Ernest Muci'nin ceza sahası dışından cepheden çektiği şut, defansa çarpıp dışarı çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

41' Baktiyor Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı topta sağ kanatta Onur Bulut topla buluştu. Onur'un ceza sahası içerisinde yerden kestiği orta arka direkte Immobile ile buluştu. Immobile, topu boş ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.

40' GOOOLLL! Beşiktaş 2-0 Bodrum FK (Ciro Immobile)

39' Musah Mohammed'in sol kanattan yaptığı orta Mert Günok'ta kaldı.

37' Rafa Silva'nın savunma arkasına attığı top Ciro Immobile için hızlı, top Diogo Sousa'da kaldı.

36' Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına attığı top Taulant Seferi için hızlı, top Mert Günok'ta.

33' Muçi'nin sağ kanattan getirdiği topta Rafa Silva'ya pası sonucu Silva'nın son çizgiden yaptığı ortada Cher Ndour gerilerden gelip kafayla topu ağlara gönderdi.

32' GOOOLLL! Beşiktaş 1-0 Bodrum FK (Cher Ndour)

30' VAR kontrolünün ardından oyun devam ediyor.

29' Cenk Sen'in yaptığı ortada Seferi ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Bodrum FK penaltı bekliyor.

27' Arlind Ajeti'nin ciddi bir problemi yok. Maç hakem atışıyla yeniden başladı.

26' Arlind Ajeti, Immobile ile yaptığı kafa topu mücadelesinde yerde kaldı. Oyun duruyor.

25' Gedson Fernandes yerine Moatasem Al Musrati oyunda.

25' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş defansında yapılan top kaybı sonucu Musah Mohammed'in pasında Ege Bilsel'in sol kanattan yaptığı aşırtma vuruş, yandan auta gitti.

22' Beşiktaş'ta Gedson kafasına aldığı darbe sebebiyle kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna giriyor.

19' Kullanılan kornerde Mert Günok'tan seken top karambolde kaldı. Bodrum FK'de Gokdeniz Bayrakdar'ın çektiği şut, defanstan sekti. Yaşanan karambolde Gedson Fernandes sakatlık yaşadı.

18' TEHLİKELİ ATAK! Musah Mohammed'in sol kanada attığı top Ege Bilsel ile buluştu. Yaydan Musah'nın attığı top ceza sahası içindeki Fredy ile buluştu. Fredy'nin şutunu Mert Günok kornere çeldi.

13' Arthur Masuaku sol kanattan yaptığı dribbling ile son çizgiye kadar indi, yaptığı orta Diogo Sousa'da kaldı.

12' Arlind Ajeti'nin defans arkasına attığı top Taulant Seferi için hızlı, top kaleci Mert Günok'ta.

11' VAR kontrolünde devam kararı verildi. Beşiktaş taç atışı kullanacak.

11' Arthur Masuaku'nün müdahalesinde ceza sahası içerisinde Gokdeniz Bayrakdar yerde kaldı. Bodrum FK penaltı bekliyor.

10' Fredy'nin köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Taulant Seferi'nin şutu auta gitti.

5' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yapılan VAR kontrolünde Beşiktaş lehine penaltı kararı çıkmadı. Oyun devam ediyor.

1' Maç başladı.