Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevinden ayrılacak olan Ahmet Nur Çebi, 4 yıl boyunca kulübü yönetti. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi sonuçları ne oldu? BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim?

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde 3 kupa kazanan Beşiktaş, teknik direktör değişiklikleri ve transfer hamleleriyle dikkat çekti. Ancak son dönemde taraftarlarla arasındaki gerginlik arttı ve Lugano mağlubiyetinin ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi sonuçları ne oldu? BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 2023

Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Siyah-Beyazlı kulüp Ahmet Nur Çebi'nin ardından yeni başkanını seçti. Gerçekleştirilen oy sayımının ardından Hasan Arat, Serdal Adalı karşısında oyların çoğunluğunu almayı başarırken Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI KİM?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demir spor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi. Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

Artık bize emanet!



Emaneti almak için çıktğımız bu yolda, rekor bir katılımla sandıklara gelen ve bizi sonuna kadar destekleyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim. #BuYolBeşiktaşlılarınYolu?? pic.twitter.com/7EFEHKAg2D — Hasan Arat (@Hasan_Arat) December 3, 2023

BJK YENİ BAŞKANI KİM OLDU 2023?

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme & Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu, Ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.