BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde başlayan kongrede siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı belli olacak. Genel kurulda divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

Beşiktaş Kulübü'nün 35. başkanının seçileceği olağanüstü genel kurul, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Sorusu merak ediliyor. Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2023?

Beşiktaş başkanlık seçimi, 3 Aralık tarihinde yapılacak. Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ta başkan adayları, Serdar Adalı ve Hasan Arat olacak.

Adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışında bulunacağı seçimli genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adayların konuşmalarına geçildi.