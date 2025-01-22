Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk sınavını Athletic Bilbao karşısında verecek. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Beşiktaş Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.