Bergen kimdir, gerçek adı nedir? Bergen nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Bergen'in tüm şarkıları nelerdir? Bergen'in hayatı ve biyografisi!

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, Türk arabesk-fantezi şarkıcısı. Peki, Bergen kimdir, gerçek adı nedir? Bergen nereli, kaç yaşında vefat etti? Bergen'in tüm şarkıları nelerdir? Bergen'in hayatı ve biyografisi! Bergen gerçek ismi nedir? Bergen'in hayatı, kariyeri ve biyografisi yazımızda...

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, (d. 15 Temmuz 1959, Mersin - ö. 14 Ağustos 1989, Pozantı, Adana), Türk arabesk-fantezi şarkıcısı.

Belgin Sarılmışer, Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.

Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başladı. Okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı.

Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen pavyon sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti.

Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Halis Serbest her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi.

1988 yılında kendisi ile yapılan bir mülakatta Bergen olanları şöyle anlattı:

"Ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına ışık bir kişiydim. O ise kıskanç bir insandı. İlk başlarda bana hissettirmemeye çalıştı. Ama sonra ortaya çıktı, ilk dayağımı o zaman yedim. Beni sahneden aldı ve bir eve kapattı."

Bu ayrılığın ardından Bergen annesi ile birlikte İzmir'e kaçar. Halis Serbest de bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir'e gönderir. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında Bergen annesiyle birlikte bir arabaya taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir kova kezzap attı.

Bergen, daha sonra yapılan bir mülakatta olay anını şöyle anlatacaktı:

"O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm."

Bergen, bu olayda ağır biçimde yaralandı. Olayı basından takip eden dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak yardım etti. Bergen İzmir'den Ankara'ya getirildi. Onur Erol, 13 Şubat 2010 tarihinde Milliyet gazetesinden Elif Berköz'e hastasının durumunu tarif etti:

"En az üç kez ameliyat ettiğimi hatırlıyorum onu. Çünkü dokuların iyileşmesi, olgunlaşması aylar sürer bu tip yanıklarda. Zımparalama yöntemiyle Bergen'in derilerini soymuştuk. Sağ gözü çıkmıştı, kapakları kapanmıyordu. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru yaptım. Burun kanatları yok olmuştu, oraya kıkırdaklar kondu. Yüzüne kalçasından deri eklendi."

ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin gibi pek çok şarkı bıraktı.

Ölümünden sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.

BERGEN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

BERGEN'İN TÜM ALBÜMLERİ VE İSİMLERİ

Yalnızca resmi olarak yayınlanmış stüdyo albümleri yer almaktadır. Yıllar Affetmez'den sonra çıkan 3 albüm sanatçının daha önceden hiç yayınlanmamış kayıtlarını içerdiğinden, resmi diskografisine kabul edilmektedir.