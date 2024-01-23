Benzine zam var mı? Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? 23-24 Ocak güncel yakıt fiyatları!

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 23-24 Ocak 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor.Benzine zam var mı? 23-24 Ocak 2024 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 37 kuruştan, Ankara'da ise 39 liradan satılacak.

BENZİN NE KADAR?

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da ise 39 liraya satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.