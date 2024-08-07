Benzine indirimi geldi mi? 7 Ağustos güncel motorin ve benzin fiyat listesi!

Benzin fiyatları ne kadar ve İstanbul'da benzinin litresi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin ve motorin fiyatlarında indirime yol açtı. Benzine indirim geldi mi? Akaryakıta indirim var mı? 7 Ağustos benzin fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 73 kuruşluk indirim, pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43,46 TL

Motorin: 43,62 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43,32 TL

Motorin: 43,54 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin: 44,04 TL

Motorin: 44,24 TL

İzmir akaryakıt fiyatları: