Benzine indirimi geldi mi? 7 Ağustos güncel motorin ve benzin fiyat listesi!
Benzine indirimi geldi mi? Son zamanlarda sıkça gündeme gelen benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 7 Ağustos tarihli benzin ve motorin fiyat listesi açıklandı. Bu gelişme, özellikle araç sahipleri tarafından merakla bekleniyordu. Benzine indirimi geldi mi ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da benzin ne kadar? Güncel benzin fiyat listesi!
Benzin fiyatları ne kadar ve İstanbul'da benzinin litresi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin ve motorin fiyatlarında indirime yol açtı. Benzine indirim geldi mi? Akaryakıta indirim var mı? 7 Ağustos benzin fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 73 kuruşluk indirim, pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:
- Benzin: 43,46 TL
- Motorin: 43,62 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:
- Benzin: 43,32 TL
- Motorin: 43,54 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
- Benzin: 44,04 TL
- Motorin: 44,24 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
- Benzin: 44,47 TL
- Motorin: 44,72 TL