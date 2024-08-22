Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları, 22 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi!

Benzine indirim var mı? 22 Ağustos 2024 itibarıyla benzine ve motorine yönelik güncel fiyatları belirlendi. Motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar olduğu araştırılıyor. İstanbul'da benzin litre başına ne kadar olduğu ve güncel akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor. Benzine indirim geldi mi? İl il güncel akaryakıt fiyatları! Detaylar haberimizdedir...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.