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Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

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Petrol fiyatlarının son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesinin ardından akaryakıtta indirim bekleniyordu. Benzine indirim var mı? Sorusu da bu kapsamda merak edilmekteydi. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Peki, Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları!

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 34 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 30 kuruşa, Ankara'da 36 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 12 kuruşa düşecek. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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