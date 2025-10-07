Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar indirim geldi? 7 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları bir kez daha gündemde! Son günlerde "Benzin ve motorine indirim mi geldi?" sorusu milyonlarca araç sahibinin merak konusu haline geldi. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, pompa fiyatlarında beklenen o gelişme nihayet gerçekleşti. Peki, Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi? 7 Ekim güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Akaryakıt fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izlerken, araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. 7 Ekim 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, döviz kurundaki sınırlı gerileme ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre rafineri çıkış fiyatlarındaki güncellemeler, pompa fiyatlarına da yansıdı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte, sürücüler yeni fiyatları merakla araştırmaya başladı.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 7 Ekim itibarıyla benzin ve motorinde yaklaşık 1,46 TL civarında indirim yapıldı. Bu indirim, Türkiye genelinde şehir bazında küçük farklılıklarla uygulanıyor.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 51,88 TL'ye, motorinin litresi ise 53,01 TL'ye kadar geriledi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası ürün fiyatları ve dolar kuru değişimlerine göre günlük olarak güncelleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni indirim veya zam haberleri de gündeme gelebilir.

Uzmanlara göre bu indirimde, Brent petrol fiyatlarının 88 dolar seviyesinden 84 dolara düşmesi ve döviz kurunun 34 TL'nin altına gerilemesi etkili oldu. Ancak analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve OPEC+ üretim kararlarının önümüzdeki haftalarda fiyatlarda yeniden artışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

7 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası güncellenen akaryakıt fiyatları, EPDK verilerine göre aşağıdaki şekilde belirlendi:

Benzin: 51,88 TL (ortalama fiyat)

Motorin: 53,01 TL (ortalama fiyat)

LPG: 27,40 TL (ortalama fiyat)

Bu fiyatlar, şehirler arası küçük farklar gösterebiliyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, KDV, dağıtım payı ve bayi karı gibi kalemlerden oluştuğu için, her ilde pompa fiyatı farklılık gösterebiliyor.

İSTANBUL 7 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında küçük fiyat farkları bulunuyor.

Avrupa Yakası:

Benzin: 53,34 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 53,18 TL

Motorin: 54,39 TL

LPG: 27,08 TL

İndirim sonrasında ise fiyatların sırasıyla benzinde 51,88 TL'ye, motorinde ise 53,01 TL'ye gerilemesi bekleniyor. Böylece İstanbul genelinde uzun bir süredir ilk kez iki ana yakıt türü de 55 TL bandının altına indi.

ANKARA 7 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları, şehir içi taşıma maliyetleri nedeniyle İstanbul'a göre biraz daha yüksek seyrediyor.

Benzin: 54,19 TL

Motorin: 55,54 TL

LPG: 27,60 TL

Yapılan indirimle birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 52,73 TL, motorinin ise 53,99 TL seviyelerine çekildi. Bu da Ankara'daki sürücüler için yaklaşık 1,5 TL civarında bir düşüş anlamına geliyor.

Ankara'da fiyatların Türkiye ortalamasına göre genellikle %2-3 oranında daha yüksek olduğu biliniyor. Bunun temel nedeni, nakliye ve lojistik maliyetlerinin bölgesel farklılık göstermesi.

İZMİR 7 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ege Bölgesi'nin en büyük ili İzmir'de, 7 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde açıklandı:

Benzin: 54,52 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 27,53 TL

İndirimin ardından İzmir'de benzinin litre fiyatı 53,06 TL'ye, motorinin ise 54,39 TL'ye düşecek. İzmir'deki fiyatlar, özellikle liman bölgesinde ve çevre ilçelerde farklılık gösterebiliyor.