Benzin Litre Fiyatı (10-11 Şubat): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!
Benzin litre fiyatı ne kadar olduğu ve benzine, motorine zam geldi mi merak ediliyor. 10-11 Şubat akaryakıt fiyat listesi araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansıyor. Güncel benzin fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Benzin litre fiyatı!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları ne kadar olduğunu takip ediyor. Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar olduğu araştırılıyor. 10-11 Şubat Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL olduğu sorgulanıyor. Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Benzin litre fiyatı! Detaylar haberimizdedir…
BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira
ANKARA
- Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira
- Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira
İZMİR
- İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira
- İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.